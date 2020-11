L’artista Andrea Pimpini lancia un appello al Governo: Annullare l’Esame di Maturità 2021

Nei giorni scorsi il cantautore abruzzese Andrea Pimpini si è fatto portavoce di una nuova iniziativa: annullare l’Esame di Maturità 2021

La lettera dell’artista è stata già condivisa sui più importanti blog scolastici e quotidiani della nazione: Skuola.net, Tecnica della Scuola, Studenti.it, il gruppo Citynews, ecc.

Buongiorno,

mi chiamo Andrea Pimpini, spero che la mia email venga realmente letta e possa essere spunto di riflessione.

I dubbi che oggi tutti i maturandi e i professori si pongono riguardano proprio l'Esame di Stato previsto per l'anno prossimo.

Ormai il primo quadrimestre finirà a distanza e, nonostante la didattica a distanza fosse già stata utilizzata in precedenza, non sono mancati problemi di vario tipo: connessione debole per i professori e gli alunni, uso di piattaforme instabili, impossibilità dello svolgimento di compiti scritti (in particolare di matematica e fisica), ecc.

Svolgere un esame di stato dopo un periodo così destabilizzante sarebbe un'ingiustizia nei confronti di tutti gli studenti che durante il corso degli anni si sono impegnati al massimo.

Un giudizio negativo all'esame, infatti, rischierebbe di rovinare un percorso di 5 anni fatto magari di bei voti.

Consideriamo anche che gli studenti che si diplomeranno quest'anno sono gli stessi studenti che hanno fatto non uno ma ben due anni a distanza!

Molti professori, proprio in vista dell'esame di stato, hanno tralasciato parte del programma del 4° anno rinunciando a una spiegazione dettagliata per una più approssimativa.

La Francia ha già annullato l'esame di maturità stabilendo che saranno presi in considerazione i giudizi effettuati durante l'anno.

Una scelta giustissima e che dovrebbe essere presa come esempio anche dall'Italia. Chi meglio conosce gli studenti se non i professori che li hanno seguiti per 5 anni?

Annullare l'esame non significa favorire l'ignoranza, bensì evitare una "corsa contro il tempo". Togliere questa pressione ai professori e agli alunni consentirebbe di svolgere l'ultimo anno in piena tranquillità dedicandosi ad uno studio più fattivo e culturalmente valido e non unicamente finalizzato a superare un esame-farsa.

Ringrazio per l'attenzione e porgo

Distinti Saluti

Andrea

L’artista si rivolge all’esecutivo in qualità di giovane studente e spiega perché seguire l’esempio della Francia sarebbe una scelta più che giusta.

Non sono mancati commenti contrari alla lettera di Andrea. L’artista per tutta risposta ha pubblicato un articolo su thegametv.it dove ha confutato tutte le critiche ricevute

“Spero che si prendano seri provvedimenti. L’Esame deve essere annullato, non sono l’unico a dirlo. Nei giorni scorsi è nata una pagina facebook “NoMaturità21” proprio per portare avanti questa iniziativa”

Andrea Pimpini è un cantante emergente di Pescara (Abruzzo). Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics. A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2019, dopo aver pubblicato “Come un eroe” che viene presentato in anteprima sul canale YouTube del Romics, esce “Lacrima”, il primo disco di inediti di Andrea Pimpini. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Il 31 Ottobre 2020 esce il nuovo album “Quando Cammini Per Strada”