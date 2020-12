Parrucchiere del centro commerciale multato per aver aperto nel weekend

Un parrucchiere il cui salone si trova in un centro commerciale del Pescarese è stato multato per aver aperto al pubblico durante il fine settimana. Oltre alla sanzione da 400 euro, è stata imposta all'attività la chiusura per tre giorni. Ne dà notizia Confartigianato Imprese Pescara che, sottolineando come si tratti di "uno dei primi casi in Italia", annuncia iniziative legali e ribadisce che "in assenza di chiarimenti ufficiali in merito, le attività artigiane, tra cui gli acconciatori, a differenza di quelle commerciali, anche nei centri commerciali possono rimanere aperte durante i fine settimana".

La sanzione è stata elevata dalla Polizia locale, che ha imposto la chiusura dell'attività per tre giorni, stop che si è protratto fino all'8 dicembre, periodo festivo in cui il salone è stato costretto ad annullare molti appuntamenti. Nel verbale viene evidenziato che "si svolgeva l'attività inerente ai servizi alla persona di tipo parrucchieri, all'interno del centro commerciale, non rientranti tra le attività previste nell'allegato 24 del Dpcm".

"Ciò che non è stato rilevato - afferma il direttore di Confartigianato Pescara, Fabrizio Vianale - è che si tratta di un'attività artigiana e non commerciale. Tutto questo è inaccettabile. Temevamo potesse accadere e, tra i primi casi in Italia, è successo proprio in Abruzzo. Sul tema in questione siamo impegnati da settimane. Abbiamo chiesto informazioni agli organi competenti, a partire dalla Prefettura. Ad eccezione di alcune interlocuzioni informali, non abbiamo ancora ricevuto i chiarimenti necessari per far lavorare serenamente le imprese artigiane. Tali chiarimenti sono ora indispensabili, considerando che siamo vicini al Natale."

Citando i contenuti del Dpcm del 3 dicembre, Vianale ricorda che i passaggi relativi alle chiusure "si riferiscono testualmente ed in via esclusiva alle sole attività di vendita al dettaglio e non anche alle attività di servizi alla persona, tra cui acconciatori, estetiste e lavanderie, che sono attività artigiane. Appare, pertanto, chiaramente delimitato l'ambito di applicazione dei divieti relativi ai centri commerciali, che non devono essere oggetto di interpretazioni estensive, essendo disposizioni che limitano la libertà di iniziativa economica, tutelata costituzionalmente".