Pescara-Monza, i convocati di Breda

Ecco la lista dei convocati di Roberto Breda per la Pescara-Monza, gara in programma domani alle ore 16:00 allo stadio Adriatico. Come annunciato dallo stesso allenatore, non sono stati convocati Nzita, Busellato e Di Grazia, presente Antonio Balzano. Prima convocazione per Vladislav Blanuta, attaccante classe 2002 della Primavera:

1 FIORILLO Vincenzo

46 ALASTRA Fabrizio

38 RADAELLI Nicolò

14 BALZANO Antonio

6 SCOGNAMIGLIO Gennaro

21 VENTOLA Christian

44 JAROSZYNSKI Pawel

2 BELLANOVA Raoul

16 BOCCHETTI Salvatore

26 GUTH Rodrigo

13 ANTEI Luca

40 OMEONGA Stephane

34 FERNANDES Leandro

8 MEMUSHAJ Ledian

10 VALDIFIORI Mirko

37 MAISTRO Fabio

20 CRECCO Luca

18 BELLONI Nicolas

77 CETER Damir

11 GALANO Cristian

27 RICCARDI Alessio

24 CAPONE Christian

72 VOKIC Dejan

15 BLANUTA Vladislav