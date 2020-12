L'Associazione giovanile politico-culturale pescarese attiva l'iniziativa "Regalo Sospeso"

"Per queste vacanze natalizie - afferma il Coordinatore Andrea Pompa - abbiamo deciso di intraprendere l'iniziativa del "Regalo sospeso": in tutta la provincia di Pescara, e non solo, troverete dei nostri punti di raccolta, in cui potrete comprare (o portare da casa se in buone condizioni) libri per bambini, articoli di cancelleria e giocattoli. Tutto il materiale raccolto verrà poi donato il 5 gennaio alla Caritas di Pescara-Penne, che si occuperà della distribuzione dei doni, così che in queste vacanze tutti, ma proprio tutti, possano ricevere un regalo."