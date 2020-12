Emergenza Covid, Marcozzi: "Da Marsilio arrivano ancora dichiarazioni gravi e irresponsabili"

"Il Presidente Marsilio reitera il suo atteggiamento irresponsabile pur di fare propaganda contro il Governo nazionale. Parlare con disprezzo di 'ottusità burocratica' riguardo al passaggio da fascia arancione a gialla, è un comportamento grave, di chi sembra cercare ostinatamente di sentirsi al di sopra delle leggi dello Stato. E' inaccettabile, e perfino pericoloso, che certe dichiarazioni arrivino da un Presidente di Regione. Sembra evidente che il centrodestra continui così a cavalcare le difficoltà dei cittadini per il proprio tornaconto elettorale, cercando addirittura di far passare il messaggio che il Governo sbagli a far rispettare le norme. I loro doveri sono ben altri ed è mia premura ricordarli, a partire da una gestione corretta della sessione di bilancio attualmente in corso in Regione Abruzzo. Quanto (non) fatto finora è la degna prosecuzione del lavoro svolto fin dall'inizio della legislatura: in Commissione è arrivata una manovra vuota, senza visione né progettualità per il futuro, senza strumenti da dare agli abruzzesi per superare l'emergenza economica e sanitaria."