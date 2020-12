Alta capacità ferroviaria Pescara-Roma inserita nell'elenco delle opere da finanziare con il Recovery Fund

Finalmente, tra le opere ferroviarie volte a rafforzare i collegamenti e a innalzare gli standard tecnologici e di sicurezza della rete e dei suoi principali nodi, c'è quella di estendere l'Alta Capacità Ferroviaria, nel Centro del Paese, sull'asse Est-Ovest Roma – Pescara. Naturalmente detti collegamenti dovranno riguardare merci e persone. Questi importanti impegni del Governo, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Alta Capacità Ferroviaria Pescara – Roma per 6,75 Miliardi di euro) e del Ministero per il Sud (ZES) sono anche e soprattutto un risultato degli studi degli esperti di logistica, Ing. Antonio Nervegna, e Dott. Euclide Di Pretoro. A tal proposito il MO.VE.TE. ha diffuso un valido progetto di pre-fattibilità per l'adeguamento della tratta ferroviaria in questione e anche di più. Occorre ricordare, però, che nel 2017 sono stati stanziati dalla Giunta Regionale D'Alfonso 1.556 milioni di euro per l'adeguamento della linea ferroviaria Pescara -Roma. A mio modestissimo avviso, la priorità del momento, per far ripartire l'economia, consiste nella velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara-Roma, nel rafforzamento delle ZES (Zone economiche speciali), nella funzionalità incisiva degli Interporti di Avezzano, di Manoppello, di San Salvo e di Roseto degli Abruzzi, nel potenziamento dell'Aeroporto di Pescara, nell'adeguamento dei Porti di Pescara, di Ortona e di Vasto e nella realizzazione del Corridoio intermodale trasversale Barcellona – Civitavecchia – Pescara – Ortona – Vasto - Ploce. Il treno riduce l'inquinamento atmosferico e la congestione dei traffici urbani e non, dà sicurezza perché, in inverno, le strade e le autostrade sono ghiacciate e, quindi, rappresentano un pericolo per gli utenti. Comunque i trasporti su gomma e quelli ferroviari devono essere sempre complementari e finalizzati al giusto funzionamento delle ZES e del mondo del lavoro. Da non dimenticare anche che i Porti adriatici vanno adeguatamente collegati alle reti viarie e ferroviarie; così pure gli Interporti. Il Sen. Luciano D'Alfonso, l'On. Stefania Pezzopane e la Sen. Gabriella Di Girolamo non hanno dimenticato, tra l'altro, il nodo complessissimo della tratta ferroviaria Avezzano – Sulmona. Il problema bisogna vederlo in prospettiva, perché Avezzano e la Marsica guardano alla Capitale, ma anche alla Costa adriatica. Spero veramente che qualcosa possa concretamente vedersi. Mi corre l'obbligo di ringraziare il Sen. Luciano D'Alfonso, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, l'On. Stefania Pezzopane, l'On. Camillo D'Alessandro e la Sen. Gabriella Di Girolamo.