Pignoli: "Donando 2,5 quintali di pasta renderemo questo Natale meno difficile"

Si è tenuta questa mattina a Palazzo di Città a Pescara la conferenza stampa per illustrare l’iniziativa fortemente voluta dal gruppo cittadino dell’Udc, presieduto da Vincenzo Serraiocco, di donare 2,5 quintali di pasta alle famiglie bisognose della città.

“Con questo gesto - ha detto il capogruppo in Consiglio Comunale Pignoli - abbiamo voluto rendere un po’ meno difficile questo Natale che sarà particolare per tutti noi e che per le persone che oggi sono in difficoltà lo sarà ancora di più. L’impegno dell’Udc proseguirà con altre iniziative dopo quella che ci ha visto lavorare al fianco del Consorzio Pescara al Centro, l’Alberghiero De Cecco e tanti volontari, per distribuire 500 pasti nel giorno di Natale, grazie al grande lavoro dell’assessore Nicla Di Nisio”. L’assessore all’Ascolto del Disagio Sociale ha poi aggiunto che “con il motto nessuno deve restare indietro abbiamo messo in campo questa iniziativa grazie alla generosità di Vincenzo Serraiocco e al lavoro che stiamo portando avanti da diverse settimane possiamo oggi regalare un sorriso a quelle persone meno fortunate di noi”.

Il coordinatore cittadino dell’Udc Vincenzo Serraiocco:

“È un gesto che parte dal cuore e che rappresenta un semplice segno verso i meno abbienti. Come gruppo cittadino Udc abbiamo da tempo intrapreso una serie di iniziative che vanno nella direzione dell’inclusione perché soprattutto in questo modo, in questo periodo di pandemia, la politica riesce davvero ad essere ancora di più una politica di servizio”. Il consigliere comunale Berardino Fiorilli: “Come ho già detto altre volte sarò sempre al fianco degli amici dell’Udc quando si tratta di mettere in atto azioni concrete che vanno nel senso dell’aiuto ai più deboli. La politica oggi più che mai deve essere servizio”. Infine il presidente del consorzio Consorzio dei Commercianti “Pescara al Centro” Marco Canale ha sottolineato che “non possiamo che ringraziare il segretario cittadino dell’Udc e tutto il gruppo consiliare per questo prezioso dono. Siamo davvero felici per la catena di solidarietà che si è innescata con questa splendida iniziativa. Dare un sostentamento a chi ha più bisogno è una cosa molto bella perché oltre ai 500 pasti realizzati in collaborazione con l’Alberghiero De Cecco, abbiamo donato 2,5 quintali di pasta e doni ai bimbi per oltre 700 famiglie e di questo, oltre che il coordinatore cittadino dell’Udc Vincenzo Serraiocco, vogliamo ringraziare il capogruppo dell’Udc Massimiliano Pignoli, l’assessore Di Nisio e il consigliere comunale Bernardino Fiorilli”.