Pescara, raccolti 210 tappi di plastica dall'Associazione culturale Fontevecchia di Spoltore

Ben 210 chili di tappi di plastica, contenuti in 52 bidoni e 5 bustoni: sono quelli consegnati, come da tradizione, dall’Associazione culturale Fontevecchia di Spoltore alla Confraternita della Misericordia di Pescara, per contribuire alla raccolta che, quest’anno, permetterà l’acquisto di un sollevatore destinato all’Hospice di Pescara e di un contributo per sostenere le attività della stessa associazione della Misericordia. Ad accogliere il prezioso carico, nella vigilia di Natale, nella sede di via delle Fornaci sono stati i volontari della Misericordia, con Guido Di Carlo, alias ‘nonno Tappo’, con il consigliere comunale Berardino Fiorilli, socio storico della Misericordia e membro del Direttivo che ha concluso il proprio mandato da pochi giorni, il sindaco di Pescara Carlo Masci e la governatrice facente funzioni-Presidente Collegio dei Probiviri Lina Scarpone.

“Lo spirito e la mission sociale dell’Associazione Fontevecchia – ha ricordato il Presidente Luciano Troiano – sono quelli di recuperare le tradizioni più autentiche dei nostri luoghi, ma non solo: la nostra Associazione nel corso dell’anno porta avanti anche altre iniziative di solidarietà e di supporto nei confronti di chi sta attraversando un momento difficile della propria vita, una malattia, un dissidio, un disagio economico, come dimostra il nostro gemellaggio con la Lilt, la Lega Italiana Lotta contro i Tumori, sempre presente alle nostre manifestazioni per divulgare la politica della prevenzione oncologica. E quest’anno in cui la pandemia da Sars-Covid-19 ha letteralmente travolto e stravolto le nostre esistenze, di fatto determinando anche l’inevitabile annullamento di tutte le manifestazioni che tradizionalmente hanno scandito il trascorrere dei mesi e delle stagioni, si è rafforzata ancora di più la nostra mission sociale, consentendoci di moltiplicare il nostro impegno e raddoppiare la raccolta dei tappi della solidarietà, raccogliendo peraltro le energie di tre province, Pescara, Chieti e Teramo, di associazioni e aziende private, per dare il nostro contributo all’attività della Misericordia di Pescara con la quale quest’anno acquisteremo un sollevatore barella-letto per l’Hospice dell’Ospedale civile di Pescara e destineremo la restante somma quale contributo per l’acquisto di attrezzature utili alla stessa Misericordia che le distribuirà sulle tre province.”

“Vedere le Associazioni del territorio e della nostra provincia, operare in supporto di chi più sta soffrendo, non solo per il Covid-19, ma anche per altre forme di debolezza sociale o fragilità, è una gioia per il cuore – ha commentato il sindaco Masci – e soprattutto dimostra il grande spirito di solidarietà che da sempre caratterizza il nostro Abruzzo, dove si opera affinchè nessuno resti indietro. Soprattutto ancora una volta si testimonia la rilevanza che hanno le Associazioni del Terzo Settore in supporto alle attività delle Istituzioni”.

“Per il quinto anno consecutivo – ha aggiunto il consigliere comunale e socio Misericordia Fiorilli – si rinnova la partnership tra la Misericordia e l’Associazione Fontevecchia, unite nel portare avanti un progetto, ideato dal nostro volontario ‘nonno Tappo-Guido Di Carlo’ che ci consente di portare la solidarietà nei luoghi in cui più ce n’è bisogno. L’acquisto del sollevatore, in questo caso, garantirà all’Hospice un’attrezzatura in più per aiutare il paziente a trasferirsi da una barella al letto e viceversa, dunque un piccolo strumento utile però ad agevolare la vita a chi sta attraversando un momento difficile”.