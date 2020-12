Entella-Pescara, lo spartiacque della stagione

Il Pescara è chiamato a dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime 3 gare: 1 vittoria contro il Monza e due pareggi ottenuti contro Pisa (0-0) e Brescia (1-1). Per la sfida di domani contro l’Entella l’ex allenatore dei liguri, Roberto Breda, potrebbe riconfermare la formazione vista contro il Brescia, fatta eccezione per Balzano e Nizta al posto di Guth e Jaroszynski. Questa il probabile 11 che potremo vedere in campo: modulo 3-5-2, Fiorillo in porta, Balzano, Scognamiglio e Bocchetti centrali di difesa, Nzita e Bellanova come terzini con Valdifiori, Oemonga e Crecco a centrocampo (al posto di Memushaj non convocato per via precauzionale), mentre in attacco Maistro (da verificare le condizioni di Ceter) e Galano. L’Entella dell’ex allenatore del Teramo, Vincenzo Vivarini, non sta attraversando un buon periodo. La squadra occupa l’ultimo posto in classifica con soli 5 punti, ancora a 0 vittorie in campionato e reduce da 6 sconfitte consecutive. Ad arbitrare il match del Comunale di Chiavari sarà Abbatista della sezione di Molfetta, coadiuvato da Raspollini di Livorno e Rossi di La Spezia, mentre il IV uomo sarà Meraviglia di Pistoia.

Questa la lista dei convocati di Roberto Breda:

1 FIORILLO Vincenzo

46 ALASTRA Fabrizio

38 RADAELLI Nicolò

14 BALZANO Antonio

6 SCOGNAMIGLIO Gennaro

21 VENTOLA Christian

44 JAROSZYNSKI Pawel

2 BELLANOVA Raoul

16 BOCCHETTI Salvatore

26 GUTH Rodrigo

47 NZITA Mardochee

40 OMEONGA Stephane

34 FERNANDES Leandro

10 VALDIFIORI Mirko

37 MAISTRO Fabio

20 CRECCO Luca

28 BELLONI Nicolas

7 BOCIC Milos

77 CETER Damir

11 GALANO Cristian

27 RICCARDI Alessio

24 CAPONE Christian

72 VOKIC Dejan

15 BLANUTA Vladislav

ENTELLA-PESCARA, I PRECEDENTI: Le due squadre, in Serie B, si sono incrociate solo 4 volte. Il primo incontro risale alla stagione 2014-15 ed il Pescara vinse per 2-5, con la tripletta del “Sindaco” Sansovini, Bjarnason e Melchiorri. A nulla servirono le reti di Lanini e Masucci. Nelle stagioni 2015-16 e 2017-18 gli incontri finirono entrambi per 0-0 mentre l’ultimo precedente, datato 9 febbraio 2020, l’Entella vinse per la prima volta per 2-0, a segno, entrambi su rigore, De Luca e Rodriguez.

2014-15 ENTELLA-PESCARA 2-5

2015-16 ENTELLA-PESCARA 0-0

2017-18 ENTELLA-PESCARA 0-0

2019-20 ENTELLA-PESCARA 2-0