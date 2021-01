Ginestra, termina l'iniziativa "Regalo sospeso"

"Nella giornata di ieri abbiamo ultimato l'impacchettamento e la consegna dei doni ricevuti nei vari punti di raccolta, sparsi in tutta la provincia di Pescara.

I regali consegnati alla Caritas Pescara Penne sono centinaia: questa iniziativa di solidarietà è andata oltre ogni nostra aspettativa, riuscendo a creare movimento in un periodo difficile, coinvolgendo persone diverse in vari Comuni e ottenendo un risultato che speriamo possa rendere l'inizio di questo 2021 migliore per molti bambini e bambine.

Ringraziamo ancora i punti di raccolta, Tibo , Libreria ON THE ROAD , Libreria Primo Moroni , Libreria Rio Bo , L'Arcobaleno Cartolibreria , Circolo PD G. Di Vittorio - Pescara , Grimau circolo PD , il Municipio di Salle e Associazione Amici del museo delle corde armoniche per la disponibilità dimostrata, Stand Up Voci Di Resistenza per aver dedicato una puntata all'iniziativa, oltre ovviamente alla Caritas di Pescara-Penne per il lavoro che svolgono ogni giorno. Ovviamente le nostre iniziative non terminano qui, il 2021 sarà un anno pieno, da affrontare con tutta la passione e la creatività di cui siamo capaci. Alla prossima!"