Pescara, al via le prenotazioni per lo screening di massa contro il COVID

Da oggi, venerdì 8 gennaio 2021, sarà possibile prenotarsi per lo screening di massa contro il COVID-19, promosso dalla Regione Abruzzo e organizzata dalla Asl di Pescara e con il pieno sostegno del Comune di Pescara, che inizierà l’11 gennaio e terminerà il 21 gennaio. Sarà possibile prenotarsi dalle ore 15:00 di oggi, attraverso il sito del Comune di Pescara (www.comune.pescara.it) cliccando su “Screening della popolazione”; quindi scaricando e compilando il modulo di consenso da portare con sé nella sede prescelta per il test, cui si potrà accedere muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento in corso di validità. Lo screening ha l’obiettivo di testare il maggior numero possibile di cittadini per individuare coloro che sono positivi al Covid-19 e poterli isolare dal contesto sociale, ottenendo in tal modo un abbassamento della curva dei contagi e un quadro preciso della situazione su tutto il territorio. Il tampone è gratuito. L'esito del test sarà comunicato, in caso di positività, entro tre ore. In questo lasso di tempo il cittadino dovrà restare presso il proprio domicilio.

Lo screening è rivolto a tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Pescara, purché di età superiore ai 6 anni. Non potranno partecipare allo screening coloro che:

già manifestano sintomi di infezione da COVID-19, sono in quarantena o in isolamento; risultano già affetti da malattia o sono ricoverati in case di riposo, case di cura e strutture residenziali; gli operatori sanitari sottoposti a screening della ASL; hanno prenotato un tampone; si sono già sottoposti al test e risultano in attesa di risposta.

Le sedi, per sottoporsi allo screening, saranno: