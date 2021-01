XXI Befana del Vigile, raccolti 12 quintali di derrate alimentari

Nell'ambito della XXI edizione della Befana del Vigile, sono stati raccolti dal 4 al 6 gennaio, circa 12 quintali di derrate alimentari, che verranno consegnati entro il mese alla Caritas della parrocchia di Sant'Antonio. Il sindaco Ottavio De martinis, il comandante della polizia locale Nicolino Casale e il vice brigadiere Roberto Marzoli, quest'ultimo coordina fin dalla prima edizione l'iniziativa benefica, parlano di risultato straordinario nonostante l'emergenza sanitaria.

"Un ringraziamento particolare alla polizia locale – dice il sindaco Ottavio De Martinis - e al buon cuore dei montesilvanesi che anche in questa occasione ha dimostrato di essere presente per sostenere i più bisognosi. Possiamo dire senza dubbio che la raccolta di dodici quintali è stata in tre giorni una straordinaria gara di solidarietà. La Befana del Vigile è una iniziativa di grande pregio, di alto valore solidaristico che qualifica, ulteriormente, il nostro eccellente personale della polizia locale."