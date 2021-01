Perché acquistare un regalo di San Valentino in anticipo quest'anno

In tempi di Covid, gli shop online hanno registrato un vero e proprio boom di vendite e la cosa di certo non sorprende, visto che ancora oggi, a quasi un anno di distanza dallo scoppio della pandemia, molti negozi sono costretti a tenere le serrande abbassate. Un po’ per via delle aperture a singhiozzo un po’ per la paura del contagio, sono stati tantissimi gli italiani che hanno preferito fare i propri acquisti online e questo è un trend che sta proseguendo anche in questo inizio 2021.

Così come è accaduto negli scorsi mesi in occasione del Natale, anche per San Valentino gli e-commerce stanno registrando un numero di richieste elevatissimo. È per questo motivo che conviene prendersi per tempo ed ordinare in anticipo, ma non solo. State cercando dei regali di compleanno per lui? La regola rimane la stessa: se aspettate l’ultimo momento, potreste ricevere gli articoli acquistati troppo tardi e non vale la pena rischiare.

Spedizioni in ritardo per le troppe richieste

I negozi online fanno fatica a reggere il carico di ordini e ne abbiamo avuto la dimostrazione nei mesi appena trascorsi. In molti infatti non sono riusciti a ricevere i regali di Natale ordinati per tempo, proprio perché si sono presi troppo tardi ed i tempi di consegna hanno subito dei ritardi che effettivamente si potevano prevedere. D’altronde, i corrieri non possono fare l’impossibile e se gli ordini aumentano in modo esponenziale non riescono ad esaudire tutte le richieste con la solita celerità. L’unico modo per evitare contrattempi e brutte sorprese dunque è quello di effettuare i propri acquisti di San Valentino con anticipo, entro la fine di gennaio.

Articoli in esaurimento negli shop online

Un altro motivo per cui conviene affrettarsi riguarda la disponibilità degli articoli negli shop online. Anche gli e-commerce più famosi infatti si stanno trovando in difficoltà nel gestire il carico di ordini che sta arrivando per via dei regali di San Valentino. Gli articoli più gettonati esauriscono in fretta e più ci avviciniamo al 14 febbraio minori possibilità abbiamo di riuscire a trovare quello che cerchiamo. Conviene dunque non perdere altro tempo e fare subito il proprio ordine, in modo da non incontrare problemi.

Gli articoli scontati sono i più richiesti

Naturalmente, sono gli articoli scontati ad esaurire più velocemente e questo significa che per approfittare delle migliori offerte bisogna affrettarsi. Se si aspetta troppo tempo si rischia di pagare addirittura il doppio lo stesso regalo, perché una volta che le scorte in promozione finiscono si è costretti ad acquistarlo da un’altra parte.

Gennaio è il mese dei saldi

Sia che abbiate deciso di ordinare il vostro regalo di San Valentino online che preferiate acquistarlo in un negozio fisico, una cosa è certa: gennaio è il mese dei saldi quindi si possono trovare delle offerte davvero vantaggiose, specialmente nelle prime 2 settimane. Non conviene dunque aspettare: se avete già le idee piuttosto chiare su cosa regalare alla vostra dolce metà, approfittatene perché potreste riuscire a risparmiare davvero parecchio. In questo periodo più che mai uno sconto può essere di grande aiuto.