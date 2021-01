NBA: Boston Celtics e Los Angeles Lakers guidano le rispettive conference

Il basket NBA made in Usa non smette mai di affascinare e anche qui, ben oltre l’oceano Atlantico, ci sono tanti appassionati di questo sport. Ma perché piace così tanto? E perché molti italiani lo preferiscono a quello nostrano? Si tratta di due domande interessanti, a cui si può rispondere in poche righe.

Per prima cosa, molti dicono di amare il basket poiché uno sport atletico e molto movimentato. Ciò è del tutto vero poiché le azioni del basket sono spesso più rapide di quelle del calcio e lo spazio più limitato del campo costringe a movimenti più frenetici. Ma perché si sceglie il basket NBA?

Il motivo più importante è che è spettacolare, nel vero senso della parola. Il basket americano è pieno di colpi di scena, ci sono funamboli, campioni che svolgono azioni da capogiro e schiacciate degne di diventare leggenda a livello internazionali. Inoltre, come se non bastasse, questo tipo di basket è pieno di sorprese. Le squadre, infatti, non possono restare nella stessa serie, anche se perdono, e ribaltare la loro sorte nella stagione successiva. Per questo, c’è davvero tanto spazio per stupire e soprattutto c’è la voglia di farlo. Ma andiamo a vedere più da vicino la situazione delle squadre statunitensi.

La situazione delle conference NBA

Molti di quelli che sono interessati al basket NBA desiderano scommettere dei soldi sulle loro squadre preferite. In questo modo, possono trasformare la loro passione in una piccola fonte di guadagni, almeno ogni tanto. Ebbene, farà loro piacere sapere che si può scommettere sul campionato di basket americano su diversi siti con licenza ADM-AAMS tenendo in considerazione i pronostici NBA degli esperti di betting.

Ma prima di iniziare a scommettere, è utile passare in rassegna la classifica attuale delle squadre. Prendendo prima in considerazione quelle della Eastern Conference, ai primi tre posti si trovano rispettivamente Boston Celtics, Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks. Passando, invece, alla Western Conference, troviamo ai primi posti Los Angeles Lakers, LA Clippers e Phoenix Suns.

Tra le squadre in coda, invece, abbiamo, per quanto riguarda la Eastern Conference, Toronto Raptors, Washington Wizards, Detroit Pistons, che occupano rispettivamente il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo posto. Nella Western Conference, questi posti sono occupati da New Orleans Pelicans, Houston Rockets e Minnesota Timberwolves. Ma che dire del basket locale?

E il Pescara basket?

Abbiamo visto qual è la situazione del basket NBA, e per quanto riguarda il basket locale? Il campionato di Serie C Gold dovrebbe ripartire proprio a gennaio, fari puntati quindi sul Pescara Basket. Per quanto riguarda le categorie più importanti, invece, possiamo fare subito qualche esempio.

Attualmente, almeno per la serie A, le prime in classifica sono Olimpia Milano e Brindisi, seguite da Dinamo Sassari e Virtus Bologna. Sono squadre separate da appena pochi punti e ciò indica che tutto il campionato è ancora in discussione. Potremmo assistere a veri ribaltamenti della situazione attuale e a grandi sorprese per i tifosi. Non ci resta altro da fare, quindi, che seguire con il solito interesse l’intero campionato.