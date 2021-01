Istituto "De Cecco", ecco il progetto "Fare Rete: Fare Gol-Scuola e Impresa Digitale"

“Una settimana di formazione per la ricerca attiva del lavoro. È quella che si è aperta ieri, per chiudersi venerdì 22 gennaio, con il progetto ‘Fare Rete: Fare Goal – Scuola e Impresa Digitale’, per gli studenti delle classi IV dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara e che ci vede partner di Confindustria Chieti-Pescara e dell’Agenzia per il lavoro Ranstad Italia. Il nostro obiettivo è quello di informare i nostri ragazzi sulle mille opportunità professionali che il mercato offre, sul modo migliore per cercare e per proporre la propria candidatura, potenziando le competenze trasversali dei nostri studenti e orientando lo stesso mondo del lavoro. E il valore aggiunto dell’iniziativa, che per le prescrizioni Covid-19 si svolgerà completamente in modalità on line, è proprio la capacità della scuola di ‘fare rete’ con le Istituzioni di settore.”