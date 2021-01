Sconti fino a 500 euro ad Associazioni, Enti e cittadini che organizzeranno eventi pubblici plasticfree

Lo ha ufficializzato il Presidente della Commissione Ambiente Ivo Petrelli in vista della delibera che domani approderà in Consiglio comunale.

“Nei mesi scorsi – ha ricordato il Presidente Petrelli – la delibera dei consiglieri pentastellati era già arrivata in Consiglio, ma di fatto abbiamo ritenuto opportuno chiederne il ritiro per poter procedere a una valutazione seria del documento come forza di maggioranza, e soprattutto individuare gli elementi di condivisione e rivisitazione, ricordando che la politica per la sostenibilità ambientale non è né di destra, né di sinistra, ma riguarda tutti e vede coinvolte in maniera compatta tutte le forze politiche visto che parliamo del futuro nostro e dei nostri figli. D’altro canto la stessa giunta comunale, con l’assessore Del Trecco, ha già avviato, sin dal proprio insediamento, delle azioni e degli indirizzi in tal senso per raggiungere, attraverso step progressivi, l’obiettivo del #plasticfree. Ripresa in mano la delibera, abbiamo aperto un tavolo di confronto con il collega Paolo Sola dei 5 Stelle, il consigliere azzurro Alessio Di Pasquale e con il dirigente dell’Ufficio Ragioneria Andrea Ruggeri, riuscendo a raggiungere il miglior risultato deliberativo possibile e soprattutto condiviso. In sostanza nella delibera introduciamo in maniera ufficiale il concetto di Ecofesta, ovvero di evento, manifestazione, fiera, sagra in cui sia prevista la somministrazione di cibo e bevande, o comunque ci sia una produzione di rifiuti, e che per tali attività vengano utilizzati materiali, stoviglie, come piatti, bicchieri, posate, compostabili o biodegradabili e, per le bottiglie, vengano usati i ‘vuoti a rendere’. Le Associazioni che si adegueranno a tale previsione normativa, potranno beneficiare di un’agevolazione fiscale, frutto della condivisione con le forze di maggioranza. Ovvero, inizialmente i colleghi consiglieri del Movimento 5 Stelle, avevano ipotizzato l’istituzione di un fondo, un capitolo di bilancio, per erogare contributi alle Associazioni quale rimborso per l’acquisto del materiale Plastic Free. Attraverso il confronto con la maggioranza e l’Ufficio Ragioneria, abbiamo deciso insieme che sia molto meno impattante e soprattutto più facilmente gestibile e controllabile prevedere un’agevolazione sulla tassa per l’occupazione del suolo pubblico. In sostanza l’Ufficio Ragioneria ha individuato un coefficiente di tariffa ridotta, ossia 51 centesimi di euro a metro quadrato, quindi se un’Associazione chiederà al Comune di occupare per un evento mille metri quadrati e spenderà 200 euro per l’acquisto di stoviglie compostabili necessarie per l’evento, gli sarà applicata la tariffa agevolata per 392 metri quadrati, derivanti dalla divisione dei 200 euro per i 51 centesimi; per la rimanente superficie, ovvero 608 metri quadrati, pagherà la tariffa piena. L’agevolazione comunque non potrà mai superare i 500 euro e soprattutto l’Associazione di turno dovrà anche dimostrare, fatture e ricevute alla mano, la spesa sostenuta entro 20 giorni dalla conclusione dell’evento. Riteniamo – ha aggiunto il Presidente Petrelli – che tale delibera riesca a inviare un messaggio chiaro alla città teso a incentivare la progressiva politica di eliminazione della plastica dalla nostra vita quotidiana, politica già iniziata con la giunta Masci, ricorrendo a una premialità che vuole rappresentare non un guadagno, ma uno stimolo.”