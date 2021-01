Pescara: fatta per Sorensen, in arrivo anche Pirola

Manca solo ma nota ufficiale ma Frederik Sorensen è un nuovo giocatore del Pescara. Classe 1992, l’ex calciatore di Juve, Bologna, Verona si è svincolato nei giorni scorsi dal Colonia per accasarsi con la maglia biancazzurra. Stamane ha svolto le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al Delfino sino a giugno 2023. In Abruzzo arriverà anche Lorenzo Pirola, centrale mancino di difesa classe 2002 di proprietà dell’Inter ha militato, in questa prima parte di stagione, nel Monza di Brocchi, ma avendo trovato poco spazio si trasferirà al club biancazzurro.