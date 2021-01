Moda: borse iconiche e intramontabili

Alcune borse di stilisti d’alta moda sono diventate dei veri e propri simboli di iconicità e investire in borse del genere è una mossa intelligente in quanto sono evergreen, accessori senza tempo e indossabili con ogni outfit, dal più elegante al look casual.

Baguette di Fendi. Questa, fra tutti i modelli di borsa Fendi,è quello ha fatto letteralmente fatto la storia. Infatti è stata creata dal direttore creativo della casa nel 1997, Silvia Venturini Fendi, ma al giorno d’oggi ne esistono mille diverse versioni e anche di più. Davvero la borsa iconica per eccellenza, nota in tutto il mondo e amata da tantissime star, come Madonna e Naomi Campell.

Chanel 2.55. La borsa Chanel 2.55è stata disegnatanegli anni cinquanta la stilista francese Gabrielle Chanel, con una particolare forma rettangolare e un ricamo dall’aspetto mosso, chiamato motivo matelassé, ispirato dal mondo equestre.Una delle borse più eleganti di tutti i tempi, la itbag di lusso che modelle e dive vogliono avere e che la hanno resa una vera e propria icona di stile.

Speedy di Louis Vuitton. La borsa Speedy di Louis Vuitton è conosciuta più comunemente come il bauletto della maison, che tutti conoscono, oggetto del desiderio delle donne di tutto il mondo. Si contraddistingue per la sua combinazione di eleganza e versatilità, questo bauletto della maison francese è nato addirittura negli anni trenta e ora ne esistono di diverse misure e materiali. La borsa Speedy è la più amata di sempre della casa di Louis Vuitton, anche la meravigliosa Audrey Hepburn ne ordinò una personalizzata solo per lei.

Lady Dior. Altra borsa iconica è la Lady Dior, la quintessenza dell’elegante bellezza della maison e dello stilista e imprenditore francese Christian Dior. È stataribattezzata cin questo nome per omaggiare la principessa Diana, che amava alla follia questo modello di borsae la sfoggiava molto spesso.Dallo stile davvero intramontabile, una borsa di lusso che sta sempre bene con ogni outfit, una vera eccellenza della pelletteria francese, orgoglio della casa di alta moda.

Falabella di Stella McCartney. Ultima ma non davvero per importanza, la borsa Farabella, il celebre modello di Stella McCartney, impreziosito da dettagli metallici distintivi che aggiungono un tocco sensuale e urbano all’intera linea di borse iconiche. Una vera must have assolutamente riconoscibile grazie alle catene in argento e il suo look destrutturato, uno dei pezzi più venduti ancora adesso dal brand della stilista inglese, figlia di Paul McCartney, ex componente dei Beatles.

Queste borse sono anche dei veri e propri investimenti in quanto non perdono di valore, anzi è possibile rivenderle facilmente e nel tempo acquistano valore.Per questo possedere nel guardaroba almeno una di questi modelli appena elencati è un buon metodo di investimento sulla moda.