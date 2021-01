Montesilvano, il 31 gennaio scadono le domande per il "Progetto Vita Indipendente"

C'è tempo fino al 31 gennaio 2021 per inviare la domanda di partecipazione all'avviso per il "Progetto Vita Indipendente 2021", rivolto esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992, residenti nella regione, nonché ai rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali.

Per utilizzare questa tipologia di assistenza è necessario avere un ISEE socio-sanitario non superiore ad euro 20.000,00 ed un'età superiore ai 18 anni. Per formulare l'istanza, occorre predisporre un progetto personalizzato secondo l'apposito modello allegato al presente avviso e presentarlo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Montesilvano, piazza Diaz n. 1, 65015, entro e non oltre oppure tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

I dipendenti dell'Ufficio DisAbili saranno a disposizione dei cittadini fornendo assistenza nella compilazione dei progetti personalizzati previo appuntamento, chiamando i numeri: 0854481364 - 0854481258.

"Mancano pochi giorni alla scadenza dell'avviso del Progetto Vita Indipendente 2021 – afferma il delegato alla Disabilità Giuseppe Manganiello – sono state inviate numerose domande. In questo momento è importantissimo non esitare a partecipare per dare la possibilità alle persone con disabilità di vivere una vita dignitosa e per dare un supporto anche alle loro famiglie. Il progetto di legge Vita Indipendente è una speranza per coloro che vivono da vicino il mondo della disabilità e che non si arrendono."