Approvata la convenzione dell'asse attrezzato fino al porto

Il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha annunciato attraverso la propria pagina Facebook l'approvazione in giuna della convenzione dell'asse attrazzato fino al porto, per una cifra di 15 milioni di euro. Queste le parole del Primo Cittadino:

"Nei giorni scorsi abbiamo approvato in giunta la convenzione tra noi, la Regione e il Ministero delle Infrastrutture per il trasferimento al Comune di Pescara di 15 milioni di euro per la realizzazione degli interventi relativi al completamento dell'asse attrezzato fino al porto e all'abbattimento dello svincolo in sopraelevata a San Silvestro a fianco alla pineta D'Avalos. Con queste risorse interverremo anche su via Andrea Doria, via Benedetto Croce, ampliandola all'altezza di via Amerigo Vespucci, opera attesa da 50 anni, e riqualificheremo la riviera sud dal porto turistico al porto canale. Abbiamo fatto un altro capolavoro amministrativo, queste risorse che "ballavano" da anni senza trovare una definizione, quando ci siamo insediati erano sostanzialmente perse per Pescara, ma i miei confronti diretti con i vertici del Ministero e dell'Anas, in cui ho sempre rivendicato con forza il diritto del Comune di programmare e realizzare le opere stradali che incidono sul proprio territorio, ci hanno permesso non solo di recuperare i soldi, che erano già in partenza per altre destinazioni, ma anche di ottenere l'autorizzazione a effettuare direttamente gli interventi, aggiungendone altri importanti agli originari per migliorare tutta la viabilità di Portanuova. Avanti tutta ora con i progetti esecutivi e con i lavori. Pescara sempre più bella!"