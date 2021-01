Il Consorzio Turistico di Montesilvano incontra gli albergatori

Questa mattina l'assessore al Turismo Deborah Comardi e il nuovo Ufficio IAT, guidato dal Consorzio Turistico di Montesilvano, ha incontrato gli albergatori, per sviluppare un programma di promozione territoriale. L'assessore Comardi e il presidente del Consorizo Silvio Raciti hanno organizzato una serie di riunioni con i principali attori del turismo cittadino, che si svolgeranno anche nelle prossime settimane e dopo gli albergatori toccherà ai ristoratori e alle varie categorie del settore. All'incontro ha partecipato anche il presidente della commissione Turismo Adriano Tocco. Il sindaco Ottavio De Martinis è intervenuto per portare il suo saluto ai partecipanti.

"Dopo tanti anni – afferma l'assessore Comardi - le forze che agiscono nel settore turistico del territorio si stanno muovendo in sinergia per fare di Montesilvano il primo polo turistico della regione. Con gli incontri che l'Ufficio IAT sta organizzando sul territorio si apre una nuova pagina per la promozione turistica di Montesilvano. Il turismo rappresenta il primo volano dell'economia locale e il dialogo costante e la rete che si intende costruire saranno fondamentali per la crescita della città. Il presidente Raciti ha presentato le varie attività che svolgerà l'Ufficio IAT, attraverso il Consorzio Turistico di Montesilvano, presentando anche le iniziative riguardo una card, quale strumento per tutti gli interlocutori non solo della filiera turistica, ma anche per i commercianti e le aziende che gestiscono i trasporti, così da far conoscere il territorio e creare un centro commerciale all'aperto."