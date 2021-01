Cepagatti, due plessi chiusi per sanificazione e classi in quarantena

Aumentano, a Pescara e in provincia, i casi di Covid-19 nelle scuole. Come riferisce l'agenzia Ansa, al momento, soprattutto nel capoluogo adriatico, ma anche in alcune località del Pescarese, complessivamente sono in quarantena sessanta classi di istituti di ogni ordine, per un totale di oltre 1.200 tra studenti, insegnanti e operatori scolastici.

Infatti, proprio questa sera, sulla pagina del Comune di Cepagatti, si legge: "In via preventiva e precauzionale al fine di permettere la sanificazione dei plessi scolastici

domani la scuola dell'infanzia di Villanova e la scuola primaria di Vallemare rimarranno chiuse come da ordinanza del Sindaco Gino Cantò n. 3 del 28.01.2021"

Ma la frase "in via preventiva", viene subito smentita nei commenti, che troverete nelle foto allegate, dove si afferma invece che ci sono classi già poste in quarantena.

Purtroppo il più delle volte per evitare allarmismi, si cerca di non spiegare chiaramente la situazione, ma questo si sà e, alla fine, la verità la conoscono solo le persone direttamente coinvolte con le classi messe in quarantena.

Ma poco cambia, il problema è che questo COVID19 non vuole lasciarci e quindi si ribadisce il concetto di seguire le regole e di non abbassare la guardia.