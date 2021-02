I comuni di Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria in zona rossa

Il Presidente Marsilio sta per firmare l'ordinanza per dichiarare la zona rossa in 3 comuni abruzzesi, vale a dire Atessa, Tocco da Casauria e San Giovanni Teatino. La decisione è stata presa dopo la riunione tra il Governatore ed il Comitato Tecnico Scientifico regionale. L'ordinanza entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi. A Tocco da Casauria, dove i casi totali di positività sono 64, il sindaco Riziero Zaccagnini aveva già disposto, per oggi e domani, la chiusura delle scuole.