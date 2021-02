Pignoli: "Emergenza sfratti. Centinaia di famiglie rischiano di restare senza casa"

“Quello che sta accadendo da alcune settimane è allarmante e per questo abbiamo deciso di convocare questa conferenza stampa per denunciare come al sottoscritto e al consigliere comunale Berardino Fiorilli arrivano quotidianamente persone con atti giudiziari di sfratto. Parliamo di centinaia di famiglie. Chiaramente gli sfratti in questo periodo di emergenza sanitaria sono sospesi ma le procedure amministrative vanno avanti e quando ci sarà lo sblocco degli affitti queste persone resteranno a piedi e senza casa. I proprietari di abitazioni legittimamente vogliono essere pagati da persone che sono senza lavoro, o senza cassa integrazione o senza sussidi e quindi questo credo sia un problema da non sottacere e di cui l’Amministrazione Comunale dovrebbe occuparsi e farsi garante di queste persone e rivolgersi e chiedere l’intervento della Regione che è l’ente superiore per poter stanziare aiuti e contributi per questi

cittadini che rischiano di restare senza casa e non avendo busta paga ed entrate non sarebbero in grado di poter chiedere in affitto una nuova abitazione considerando che non potrebbero portare garanzie. Una situazione difficile, al momento congelata che però fra qualche tempo rischia di esplodere perché le case popolari languono, la graduatoria è ferma anche perché si stanno esaminando i ricorsi per cui la situazione rischia davvero di deflagrare.”