Ufficiale: didattica a distanza fino al 21 febbraio

Il Presidente Marsilio ha firmato l'ordinanza sulla chiusure delle scuole su tutto il territorio regionale e di conseguenze si andrà avanti con la didattica a distanza fino al 21 febbraio prossimo per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio regionale per contenere il contagio da Covid-19. Didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori fino al 21 febbraio e zona rossa per i Comuni di San Giovanni Teatino, Atessa e Tocco da Casauria. Stretto monitoraggio per i Comuni di Chieti e Francavilla a Mare.