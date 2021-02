Pescara, Casapound Italia depone corona di alloro presso la targa dei Giardini Norma Cossetto nel Giorno del Ricordo

Pescara, 10 febbraio – Si è svolta questa mattina la silenziosa cerimonia organizzata da CasaPound Italia presso i 'Giardini Norma Cossetto' in occasione del Giorno del Ricordo, la commemorazione stabilita nel 2004 per ricordare la pulizia etnica subita dagli Italia in Venezia Giulia e Dalmazia ed opera delle milizie jugoslave. Una corona di fiori è stata deposta per presso la targa che ricorda il martirio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana barbaramente uccisa dai partigiani jugoslavi nel settembre 1943, la cui vicenda è assurta a simbolo del dramma delle Foibe.

"Questa commemorazione – afferma in una nota Matteo Casasanta, responsabile cittadino di CasaPound – è un piccolo gesto di omaggio che riteniamo di dover tributare a Norma Cossetto ed a tutti nostri compatrioti che al termine della Seconda Guerra Mondiale conobbero la morte e l'esilio dalla loro terra natia per mano jugoslava. Un gesto ancora più importante a fronte dei continui episodi, a quasi 17 anni dall'istituzione del Giorno del Ricordo, in cui esponenti politici per pregiudizio ideologico rifiutano di riconoscere tanto la tragedia storica delle Foibe quanto il dramma personale di Norma Cossetto che lo riassume, come accaduto a Chieti, quando alcuni consiglieri comunali rifiutarono di votare per l'intitolazione di una targa a Norma Cossetto. Episodi, questo, che ci fanno comprendere quanto ancora lunga sia la strada prima che le Foibe e dell'Esodo possano finalmente divenire parte integrante della memoria storica della nostra nazione, senza tristi tentativi di mistificazione e negazione, e quanto doveroso sia l'impegno in tal senso."