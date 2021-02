Screening Covid-19: istituire nuovi point in punti strategici della città

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Club Forza Silvio “Rinascita per Montesilvano“, guidato da Roberto Rosa, condividendo le azioni sin qui adottate dal Sindaco De Martinis e dalla sua Amministrazione in ambito sanitario per contrastare il più possibile l’espandersi della situazione sanitaria dovuta al COVID-19 che ormai attanaglia l’intero paese senza tregua da ormai marzo 2020, intende farsi promotore di iniziative che mirino a contribuire alla vita politica-amministrativa della nostra città.

“Chiediamo a gran voce, che l’amministrazione comunale, si faccia promotrice di istituire sul territorio cittadino di ulteriori Chechpoint COVID-19 in ulteriori zone della città in modo tale da permettere ai cittadini di poter effettuare i tamponi e contrastare significativamente il propagarsi della pandemia “

Siamo convinti, che con l’istituzione di ulteriori Chechpoint COVID-19 , in punti strategici della nostra città, quali ad esempio, la zona a confine con il Comune di Cappelle, la quale potrebbe essere utilizzata la struttura del PALASENNA e la zona a confine del Comune di Pescara con la struttura del PALAROMA, potrà sicuramente essere utile a permettere ai cittadini di dette zone di poter effettuare i tamponi, così come è avvenuto con successo con il Pala Dean Martin, al quale la cittadinanza ha risposto positivamente mediante la prenotazione di tamponi gratuiti

Il Nostro Club, auspica che tali proposte, possano essere prese in seria considerazione da parte dell’Amministrazione del Sindaco DE MARTINIS, e si possa giungere in tempi rapidi all’apertura di tali ulteriori Checkpoint COVID-19