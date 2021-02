Nave di Cascella, domani verrà effettuata una pulizia straordianria

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco ufficializzando gli interventi straordinari programmati.

“Fortunatamente Pescara è stata risparmiata, almeno per ora, dalla neve che ha invece riempito tutti i centri urbani attorno al capoluogo di provincia – ha detto l’assessore Del Trecco -, ma a farla da padrona nelle ultime quarantotto ore è stato il fortissimo vento che, se ha spazzato e spinto verso l’interno le nuvole, ha però sollevato decine di metri cubi di arenile, depositandolo in parte all’interno della scultura della Nave di Cascella, in piazza Primo Maggio, e in parte lungo la pista ciclabile che corre sull’intero lungomare e che oggi in effetti non appare praticabile. Abbiamo aspettato che le condizioni meteorologiche tornassero in una situazione di tranquillità e abbiamo a questo punto programmato per domattina l’inizio delle operazioni di ripristino: oggi stiamo svuotando la vasca dall’acqua ancora presente e non assorbita completamente dalla sabbia, domattina Ambiente Spa interverrà con il proprio personale per la rimozione dell’arenile e la pulizia della vasca, operazioni che richiederanno circa due giorni di lavoro. Contemporaneamente provvederemo anche al ripristino in sicurezza della pista ciclabile. Subito dopo, dunque intorno a giovedì, le squadre si sposteranno nei pressi della fontana della Madonnina, anch’essa oggi piena di sabbia nonostante la presenza, in quel caso, di barriere che però non sono riuscire a impedire l’ingresso dell’arenile nella vasca, a conferma della forza del vento delle ultime ore. Entro pochi giorni, comunque, riporteremo la situazione alla normalità, proseguendo, contemporaneamente le operazioni di lavaggio e sanificazione della città già programmate.”