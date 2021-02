Autostrada A14, i Vigili del Fuoco intervengono per un incendio

Nella mattinata odierna, una squadra del Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta con due mezzi in autostrada A14 al km 359+800 direzione nord per l'incendio di un rimorchio di autoarticolato che trasportava bobine metalliche. La squadra ha prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza la zona delle operazioni,sono in corso operazioni di bonifica.