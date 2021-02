Via Monte Faito, M5S Pescara: "Possiamo ancora fermare il cemento"

Arriva domani in Consiglio Comunale l'ultimo atto che precede l'approvazione definitiva, da parte dell'amministrazione Masci, dell'ennesimo supermercato nell'area dei colli. Un intervento rispetto al quale i cittadini residenti si sono sempre opposti e le cui motivazioni, nel corso degli anni, hanno trovato il sostegno del Movimento 5 Stelle.

"La proposta di costruzione vera e propria sarà valutata direttamente dalla Giunta Comunale – commenta il consigliere M5S Paolo Sola – ma quello che arriva domani in Consiglio è un passaggio propedeutico, una permuta di terreni tra pubblico e privato, senza il quale l'operazione non andrebbe in porto . Un passaggio cruciale sul quale possiamo ancora dire la nostra e tentare di bloccare l' ennesima opera di cementificazione di aree verdi. "

Una situazione che è diretta conseguenza di quanto accaduto negli anni scorsi, quando il Movimento 5 Stelle si era battuto perché la destinazione di quelle aree restasse vincolata a verde pubblico, con proposte poi bocciate dalla precedente amministrazione.

"Un errore che oggi – prosegue il consigliere pentastellato – consente l'ennesima speculazione edilizia a danno della città, con la scusa di nuovi posti di lavoro e nonostante la ferma opposizione dei cittadini residenti, convinti giustamente che l'interesse pubblico sia mantenere quell'area verde e libera così com'è."

"E' l'ultima occasione per impedire la nascita dell'ennesimo capannone di cemento – conclude il consigliere M5S Massimo Di Renzo – dopodiché la Giunta avrebbe il via libera per l'approvazione del progetto. Abbiamo già depositato decine di emendamenti per portare di nuovo in Consiglio Comunale quelle voci che l'amministrazione Masci ha deciso di calpestare."