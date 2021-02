Pescara, minacciava passanti con un coltello lungo le vie del centro cittadino, arrestato 55enne

Era in giro per le vie del centro di Pescara con un coltello con cui minacciava i passanti. Nella serata di ieri, il centralino della Questura di Pescara è stato allertato dalle chiamate di alcuni cittadini spaventati che avevano notato la presenza di una persona, in evidente stato di agitazione, camminare in Corso Vittorio Emanuele mentre impugnava un pugnale. Al momento dell’arrivo di una pattuglia della Squadra Volante della Questura, D.A.M. di 55 anni, originario di Penne, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine e con diversi precedenti a carico, ha tentato di darsi alla fuga e durante le fasi di immobilizzazione da parte dei poliziotti, è riuscito a ferirne uno alla mano. Per questo motivo è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato per il possesso dell’arma oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Il poliziotto ferito è stato medicato in Pronto Soccorso e se la caverà con pochi giorni di prognosi mentre l’arrestato è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del processo.