Come funziona il noleggio a lungo termine? Parola all'esperto Giovanni Spera

Come funziona un noleggio a lungo termine? Perché conviene noleggiare un'auto invece di acquistarla e quali sono i vantaggi in termini di costi e fiscalità? Queste sono solo alcune domande a cui risponderà Giovanni Spera, CEO di Finrent.it ed imprenditore nel settore del noleggio a lungo termine da anni.

Come funziona noleggio a lungo termine?

Il noleggio di un’auto sul lungo periodo permette di ottenere il veicolo che si preferisce sia di media sia di alta fascia pagando un canone mensile. A differenza di altre soluzioni come il leasing o l’acquisto di un’auto a rate, il noleggio su lungo termine include anche altre spese e servizi all’interno del canone quali:

Assicurazione dell’auto (RCA, furto e incendio, e a richiesta anche copertura Kasko)

Assistenza stradale

Revisione e tagliando

Bollo auto

Detrazione e deducibilità delle spese per liberi professionisti e aziende

Manutenzione straordinaria e ordinaria dell’automobile

Il servizio NLT dunque, permette di ottenere con un’unica rata mensile, la tranquillità che ogni servizio e procedimento burocratico venga svolto dall’agenzia che pone l’auto a noleggio. In questo modo si avrà un unico costo fisso senza sorprese.

Quali sono i vantaggi reali del noleggio a lungo termine per privati e imprenditori?

Quando si parla di NLT, spesso ci si trova a chiedersi quali sono i vantaggi reali di questo servizio di noleggio per privati, oltre che per i detentori di P.IVA.

I privati, specie le famiglie, sono attratte dal servizio NLT in quanto gli permette di calcolare in modo preciso le spese mensili per l’auto, senza sorprese e necessità improvvise in caso d’incidente o di rottura di un componente dell’auto. Inoltre, l’auto essendo sottoposta a manutenzione ordinaria inclusa nel canone, si mantiene sempre sicura oltre che funzionante.

Gli autonomi, imprenditori e liberi professionisti con P.IVA trovano questa soluzione vantaggiosa sia per la comodità di gestione dell’automobile, e delle relative scadenze e spese che sono tutte incluse nel canone, ma non solo.

Chi possiede una P.IVA e soprattutto alcune categorie professionali possono dedurre e detrarre le spese, andando a generare un risparmio ottimale sui costi dell’auto.

Nello specifico la convenienza del noleggio a lungo termine si focalizza su alcuni vantaggi quali:

Canone fisso: infatti, si dovrà pagare una sola cifra mensile che viene stabilita in base al modello dell’automobile e al tipo di contratto sottoscritto, e che include: assicurazione, bollo auto, manutenzione, revisione, tagliando, cambio gomme ecc…

infatti, si dovrà pagare una sola cifra mensile che viene stabilita in base al modello dell’automobile e al tipo di contratto sottoscritto, e che include: assicurazione, bollo auto, manutenzione, revisione, tagliando, cambio gomme ecc… Spese di gestione attente: conoscendo i costi mensili e senza aumenti imprevisti o spese per la riparazione dell’auto, è possibile gestire al meglio sia il bilancio famigliare sia quello imprenditoriale.

conoscendo i costi mensili e senza aumenti imprevisti o spese per la riparazione dell’auto, è possibile gestire al meglio sia il bilancio famigliare sia quello imprenditoriale. Assistenza tecnica: uno dei vantaggi è la possibilità di avere al proprio servizio e senza costi aggiuntivi tutte le opzioni d’assistenza tecnica che vanno dal soccorso stradale, alla riparazione dell’auto fino alla richiesta di un veicolo di cortesia, tutto incluso nel proprio canone.

uno dei vantaggi è la possibilità di avere al proprio servizio e senza costi aggiuntivi tutte le opzioni d’assistenza tecnica che vanno dal soccorso stradale, alla riparazione dell’auto fino alla richiesta di un veicolo di cortesia, tutto incluso nel proprio canone. Nessuna perdita di valore del veicolo: tra i punti a favore del noleggio a lungo termine c’è sicuramente la possibilità di usare l’auto fino alla scadenza del contratto senza che questa perda valore, e ci si preoccupi per la sua vendita o il rientro in concessionaria. Infatti, scaduto il contratto si potrà lasciare l’auto per ottenerne a noleggio una nuova.

Dunque, il noleggio a lungo termine sia per i privati sia per i liberi professionisti, è un’alternativa vantaggiosa ad altre soluzioni per ottenere un’automobile quali il leasing e l’acquisto diretto.

Quali sono i vantaggi fiscali per liberi professionisti e autonomi?

Trovo giusto porre un accento sui vantaggi fiscali per i lavoratori autonomi, imprenditori e liberi professionisti. Infatti, questi possono accedere alla deduzione dei costi e alla detrazione IVA del noleggio a lungo termine che offre la possibilità di ridurre notevolmente i costi dell’auto.

Infatti, i possessori di partita IVA possono godere di alcuni specifici benefici sia in termini di comodità, grazie al canone all inclusive, sia di risparmio date le agevolazioni burocratiche e fiscali.

In base alla destinazione d’uso dell’auto noleggiata, ossia quale bene strumentale, promiscuo, non strumentale o per gli agenti di commercio cambiano le detrazioni IVA e la deducibilità delle imposte.

Nello specifico è possibile:

Per un bene strumentale: deduzione fino al 100% la quota servizi e noleggio e al 100% l’IVA

deduzione fino al 100% la quota servizi e noleggio e al 100% l’IVA Per gli agenti di commercio: deduzione fino al 100% per il noleggio e 100% dell’IVA

deduzione fino al 100% per il noleggio e 100% dell’IVA Per uso non strumentale: una deduzione fino al 40% del noleggio e servizi e 40% dell’IVA

una deduzione fino al 40% del noleggio e servizi e 40% dell’IVA In caso di uso promiscuo: deduzione di servizi e noleggio fino al 40% e del 40% per l’IVA

I vantaggi fiscali sono davvero molto importanti per i detentori di P.IVA, in quanto possono ottenere un gran risparmio sull’uso dell’automobile sia in caso d’uso esclusivo aziendale sia in caso di impiego promiscuo sia privato sia aziendale.

Conviene il noleggio di un’auto a lungo termine o l’acquisto?

La domanda è lecita, in quanto con il noleggio a lungo termine di fatto non si è proprietari dell’auto ma si ottengono altri vantaggi importanti, come la possibilità di ottenere servizi tutti inclusi in un unico canone.

In caso d’acquisto di un veicolo se ne diventa proprietari ma bisogna considerare alcuni svantaggi. Infatti, comprando l’auto a rate, bisogna corrispondere la rata mensile solo per l’acquisto del veicolo e per un lungo periodo che può andare dai cinque fino ai dieci anni.

Quando il veicolo è di proprietà oltre alla rata e spesa per l’acquisto bisogna considerare che tutti i costi extra quali: manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, assistenza stradale, bollo, tagliando, revisione, auto di cortesia ecc…sono tutti costi extra da dover considerare, che possono incidere all’improvviso sul proprio bilancio familiare oppure imprenditoriale.

Invece, con il noleggio auto a lungo termine, tutti questi servizi e costi extra sono inclusi all’interno di un unico canone mensile, senza sorprese. Non solo, il NLT offre anche la possibilità alla scadenza del contratto di acquisire una nuova automobile senza che ti debba preoccupare del suo valore o della svalutazione.

Cosa che succede con un veicolo di proprietà. Infatti, dopo tanti anni se si cerca di venderlo oppure di darlo in concessionaria al momento dell’acquisto di un nuovo veicolo, il suo valore potrebbe essere inferiore anche dell’80% rispetto a quanto speso inizialmente.

Meglio il noleggio auto a lungo termine o il leasing?

Il noleggio auto a lungo termine e il leasing sono due servizi che non si devono confondere tra loro. Il leasing, infatti, permette di ottenere un veicolo con un anticipo e una rata mensile fissa, che però non include alcun servizio annesso.

Quindi come quando si compra una nuova auto, ci si dovrà fare carico non solo della rata mensile ma anche di tutte le spese previste e impreviste. Alla fine del leasing si può scegliere di riscattare l’auto, ma considerando le rate pagate e la cifra richiesta per il riscatto finale, spesso si va a pagare il veicolo al pari del nuovo.

Il servizio NLT prevede una rata mensile unica che include sia il canone per il noleggio dell’automobile sia il canone per tutte quelle spese previste e impreviste che si presentano al momento dell’uso continuo di un veicolo.

Inoltre, alla fine del contratto di noleggio, si potrà tranquillamente portare l’auto all’agenzia e scegliere di sospendere il servizio, oppure si potrà noleggiare un auto nuova di zecca senza pagare riscatti o altro, ma semplicemente concordando un nuovo canone mensile all inclusive, in base al veicolo prescelto.

Riassumendo: il noleggio a lungo termine è una soluzione sempre più adottata sia dai privati sia da autonomi e detentori di P.IVA. Il motivo è dato principalmente dalla possibilità di accedere a un servizio all inclusive con un canone chiaro e onnicomprensivo dei servizi relativi all’auto richiesta.