Serraiocco: “Grazie di cuore ai medici dell’ospedale di Pescara. Insieme vinceremo questa battaglia”

“In queste ore in cui le condizioni me lo permettono voglio approfittare per ringraziare di cuore medici, infermieri e operatori sociosanitari per il gran lavoro che stanno facendo ormai da quasi un anno per curare tutte quelle persone colpite dalla pandemia. Da qualche tempo anche io sono purtroppo positivo e proprio dall’interno dell’ospedale di Pescara sto toccando con mano da una parte la sofferenza di chi è ricoverato e lotta contro questo virus e dall’altra di chi lavora senza sosta per assistere i degenti e salvare vite umane.”