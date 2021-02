Caos piste ciclabili, M5S Pescara: "Via della Pineta, strada degli errori"

E' il commento dei consiglieri M5S Erika Alessandrini e Paolo Sola a margine della Commissione Controllo e Garanzia dove, questa mattina, si è discussa la questione al centro del dibattito cittadino di queste ore . Alla presenza del direttore dei lavori, Sandro Germano, e del dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Pescara, Fabrizio Trisi, emerge dalla discussione come ci sia stato ben più di un semplice "malinteso", come riferito dal Sindaco Carlo Masci sulla sua pagina Facebook.

Un progetto ereditato dalla precedente amministrazione e che dovrebbe collegare la viabilità ciclabile della riviera sud con quella della zona universitaria, e modificato con una variante dal dirigente per salvaguardare i par c heggi sul lato sud della pista ciclabile.

A placare le critiche non sono bastate le rassicurazioni, da parte del dirigente del settore lavori pubblici, circa l'impegno da parte dell'impresa esecutrice di ripristinare la situazione eliminando le bizzarre colorazioni della carreggiata.