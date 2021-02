Covid, sempre più forte la pressione sugli ospedali abruzzesi

Continua a crescere il numero dei ricoveri per Covid in Abruzzo, che passano dai 642 di sabato 20 ai 662 di domenica 21 febbraio.

Le terapie intensive arrivano a quota 76 posti di occupazione e si avvicinano al record di 77 che era stato registrato a novembre, nel pieno della cosiddetta seconda ondata del Coronavirus. Il tasso di occupazione dei posti letto di rianimazione raggiunge ora il 40,2%, a fronte di una soglia di allarme fissata al 30%. Nelle ultime ore in terapia intensiva c'è un paziente in più rispetto a ieri, al netto di decessi, dimissioni e nuovi accessi.

In area medica ci sono 586 pazienti, 19 in più rispetto a sabato. In questo caso il tasso di occupazione dei posti letto è del 39% circa e si avvicina al livello di allerta del 40%. Gli altri 12.262 attualmente positivi (+421) sono invece in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl di riferimento.