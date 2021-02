Addio a Vito Mazzara, storico ciclista di Via Manzoni

Pescara piange un pezzo della sua storia: addio a Vito Mazzara, storico ciclista di via Alessandro Manzoni. Aveva 87 anni. All’età di 14 anni aveva iniziato a maneggiare raggi, catene e copertoni, quando questi ultimi – come egli ricordava sempre - si cucivano a mano. Poi nel 1961 il primo negozio in via Conte di Ruvo, per poi trasferirsi definitivamente in Via Manzoni. Nel 2017 ha ricevuto il riconoscimento di Attività Storica dal Comune di Pescara: ne andava fiero, dopo tante fatiche.