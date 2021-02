Addio a Giuseppe Quieti, aveva 85 anni

Nella mattinata di oggi è venuto a mancare Giuseppe Quieti. Aveva 85 anni E' stato politico, giornalista ed esponente della Democrazia Cristiana. Il ricordo dell'ex Sindaco di Pescara Marco Alessandrini:

“Con la scomparsa di Peppino Quieti l’Abruzzo e Pescara perdono uno sguardo di lungo corso sulla politica e l’amministrazione pubblica.

Il suo nome è cresciuto negli anni d’oro della Democrazia Cristiana, di cui è stato esponente di spicco e anche riferimento, un eminente politico, con una storia lunga e rappresentativa, che lo ha visto rappresentare la città e la regione che tanto amava, prima nelle istituzioni locali, poi in quelle nazionali, passando anche attraverso lo Stato apparato, pur di continuare a mettere a servizio della comunità la sua competenza. Per me è stato una specie di grande “zio”, sempre generoso di buoni consigli e interessanti punti di vista, elargiti nelle occasioni ufficiali, oppure nelle lunghe chiacchierate al mare, da vicini di ombrellone.

Aveva una grande ironia, dettata dalla profonda osservazione e conoscenza della nostra realtà, che aveva peraltro avuto modo di raccontare nei suoi scritti, una sorta di filo rosso fra il passato politico e il futuro ritirato che aveva scelto. Alla famiglia e agli amici, il mio più sincero abbraccio.”