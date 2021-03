Pescara Basket, Federico Pucci in doppio tesseramento con Torre de' Passeri

Pescara Basket comunica che Federico Pucci disputerà la stagione 2020/2021 in doppio tesseramento con Torre de' Passeri, ambiziosa formazione che sarà impegnata nel campionato di Serie C Silver Abruzzo-Marche-Molise. Il giovane playmaker biancazzurro, classe 2001, può già vantare alcune stagioni di esperienza tra i senior, avendo disputato sei gare nella stagione 2017/2018 in Serie D a Popoli, realizzando venti punti, oltre ad aver debuttato l'anno scorso in Serie C Silver anche con la prima squadra biancazzurra, scendendo in campo in 13 occasioni e realizzando 39 punti complessivi, con un high di 9 messo a segno proprio con la sua prossima squadra nella gara disputata il 3 Novembre 2019.

Inoltre nella scorsa stagione Pucci si è ottimamente disimpegnato nel campionato Under 18 d'Eccellenza, dove in 17 partite ha realizzato 153 punti, con un massimo di 20 sul campo dell'Aurora Basket Jesi il 18 Novembre 2019.

A Torre de' Passeri, considerata dagli addetti ai lavori una delle favorite alla vittoria finale nel campionato di Serie C Silver Abruzzo-Marche-Molise, Federico potrà ritagliarsi minutaggio e responsabilità significative ed avere quello spazio di fondamentale importanza per la sua crescita. Sarà guidato da una gloria del basket Pescarese come Alfredo Patricelli ed avrà come compagno di squadra Peppe Febo, il quale oltre a continuare a bruciare le retine in giro per l'Abruzzo e non solo, ricopre il ruolo di istruttore minibasket ed allenatore dell'Under 13 in casa biancazzurra.

Pertanto rivolgiamo un caloroso in bocca al lupo ad uno dei nostri più promettenti prodotti del settore giovanile, che comunque rimarrà a disposizione di coach Vanoncini anche per gli allenamenti, sicuri che trarrà il massimo giovamento da questa importante esperienza.