Andrea Pimpini pubblica il nuovo album: "Vai e non pensare"

Dopo il successo ottenuto con il singolo “E sorridi ancora”, il cantautore italiano Andrea Pinpini ha pubblicato oggi il suo nuovo album “VAI E NON PENSARE” (OneRPM / Warner Music Group)

L’album è disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download: https://sl.onerpm.com/6726192893

“Vai e non pensare” contiene 12 brani inediti: Vai e non pensare, Vorrei amarti, E sorridi ancora, Bella fanciulla, Ti amo ti odio ti penso, Una donna, Quando cammini per strada, Un sogno non svanisce, Amore ciao, Scusa, Un lungo viaggio e Neve bianca

Brani caratterizzati da una forte carica pop-rock, dall’inconfondibile voce di Andrea Pimpini e dai testi semplici ma allo stesso tempo profondi

“Ci tenevo veramente molto a pubblicare un nuovo disco – spiega Andrea – Ora l’obiettivo principale è promuoverlo e farlo ascoltare a quanta più gente possibile. Al giorno d’oggi, gli artisti pubblicano persino 3 album all’anno… “Vai e non pensare”, invece, sarà il mio unico progetto del 2021. È un disco pieno di messaggi e speranza. Voglio farlo ascoltare a quanta più gente possibile.”

Tra i brani presenti in tracklist, troviamo “Neve Bianca”: il primo brano dell’artista ad essere stato trasmesso in radio. La prima versione della canzone, infatti, fu trasmessa in anteprima su Radio RID 96.8 con la promozione della Greater Fool Media di Roma, uno dei più grandi Network in Italia, e insieme a due articoli promozionali pubblicati su Lifestyle Blog e Zoom Magazine

Andrea Pimpini è un cantautore di Pescara (Abruzzo). Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics. A dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2019, dopo aver pubblicato “Come un eroe” che viene presentato in anteprima sul canale YouTube del Romics, esce “Lacrima”, il primo disco di inediti di Andrea Pimpini. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Il 5 Marzo 2021 esce il nuovo album “Vai e non pensare”