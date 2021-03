Cepagatti piange Antonio Marchegiano

In questa triste giornata di pioggia, la comunità di Cepagatti, si stringe intorno alle famiglie Marchegiano - Chiavaroli, quasi a formare un cordone inviolabile, per piangere insieme l'indimenticabile Antonio, detto "Francescone", uno dei pilastri del paese.

La famiglia Marchegiano, ennesima vittima del COVID19, non ha mai nascosto l'infezione, affidando ai social, tramite la figlia Nerita, le preoccupazioni e gli aggiornamenti delle varie fasi di questa malattia. Infatti Antonio è la quindicesima vittima di Cepagatti da inizio pandemia. La famiglia Marchegiano è molto stimata a Cepagatti, grazie alla loro attività storica nella zona di Sant'Agata. Nerita tutt'ora, insieme alla figlia Clarissa, gestisce "Nerita&Clarissa Hairstyles" proprio a Sant'Agata.

Molti i messaggi di cordoglio che si possono leggere su FACEBOOK, da parte di tutti i concittadini e amici di famiglia, tra cui quello della redazione di Cepagatti News che scrive: "Le nostre condoglianze alla famiglia Marchegiano per la perdita del caro Antonio. Personaggio storico e punto di riferimento in zona Sant'Agata per la sua attività commerciale forse la più antica di Cepagatti conosciuto come "Francescone"

Un abbraccio ai familiari da tutti noi di Cepagatti news." Ma le condoglianze arrivano anche da Collecorvino, paese di origine di Gabriele Chiavaroli, fondatore della Band "Notti Magiche", anche lì molto conosciuto. Due paesi distanti ma uniti in un unico grande abbraccio. Qui abbiamo incontrato il titolare di una ditta trasporti, che si occupa di trasporto disabili e trasporto scolastico ed opera da anni anche nel territorio di Cepagatti e nei comuni limitrofi, (di cui non facciamo il nome poiché questo non è un articolo pubblicitario) che si stringe al dolore dell'amico Gabriele in un simbolico abbraccio che purtroppo dato il periodo, non può dare personalmente. Inoltre leggiamo il post di Simona Tarantelli, storica cantante della Band "Notti Magiche" che scrive: "Sei sempre stato presente nella tua famiglia, mi hai accolta come una figlia a cui dare consigli e anche fare delle ramanzine... proprio come farebbe un caro che vuole bene ai familiari! Sempre presente durante le nostre prove musicali, mi dicevi se un brano ti piaceva e mi gratificavi con i tuoi complimenti, quando notavi miglioramenti ♥️Questa è la foto che ti ho scattato tempo fa, con cui voglio ricordarti: quando ti ho conciato per le feste e tu, con fare rassegnato, aspettavi di toglierti tutta l'impalcatura, mentre ti dicevo di rimanere immobile per scattarti la fotografia...NONNO, vigile e lucido fino all'ultimo istante...Per i tuoi cari sarai sempre vivo, come potrebbe essere diversamente?? "Antonio, come stai?" "Non c'è male!" , mi rispondevi sempre!Ciao grande Antonio...♥️ Che Dio ti abbia in gloria????????Nerita, Laura, Gabriele, Mattia, Clarissa, Melissa vi abbraccerei così forte se potessi!!!"

Ed è con queste parole che ci stringiamo tutti intorno alle famiglie Marchegiano - Chiavaroli in un forte abbraccio, con la speranza di farli sentire meno soli..