Il Circolo del Partito Democratico di Pescara Portanuova presenta il bilancio di un anno di attività del progetto "Circoli Utili"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Il progetto Circolo Utili - afferma il Segretario del Circolo Antonio Caroselli - é nato al fine di donare un servizio alla comunità e realizzare efficaci iniziative di politica di prossimità."

"La nostra rete di capitale umano qualificato, che si riconosce nei valori del centro-sinistra, ha colto la sfida dedicando tempo ed energie agli Sportelli tematici organizzati dalla Di Vittorio." continua Stefano Alberto Brandimarte, coordinatore del progetto.Nonostante la situazione di difficoltà organizzativa, causa Covid, la "Di Vittorio" ha organizzato 22 giornate in cui sono stati attivati sportelli di supporto e consulenza. Dalla consulenza legale, all'attivazione dell'APP IO per il Cashback, passando per l'iniziativa "Regalo Sospeso" di Associazione Ginestra: tante sono state le attività promosse da Circoli Utili.