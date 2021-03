Adamo Scurti: “Riapriamo le palestre”

La pandemia da Covid19 ha messo, e sta mettendo, in ginocchio ampi settori dell’economia italiana e, tra i più colpiti, c’è il mondo del fitness e delle palestre.

In Abruzzo un appello viene dalla lista “Con lo Sport d’Abruzzo nel cuore” con il candidato Adamo Scurti, Presidente della Commissione Sport del Comune di Pescara e US ACLI.

“Per noi le palestre possono essere rese sicure sia attraverso ingressi contingentati sia in termini di spazi da usufruire” le parole di Adamo Scurti.

Una chiusura di cui per Adamo Scurti non sono chiare le motivazioni:

“Utenti - continua il Presidente della Commissione Sport - che hanno bisogno di questo tipo di attività non solo per motivazioni fisiche ma soprattutto psicologiche e sociali; il tutto anche alla luce dei consigli medici di mantenere un fisico sano e in movimento anche in termini di contrasto al Covid19”.

Insieme alla lista candidata quindi: “solleviamo questa problematica presso gli organi istituzionali al fine di rivisitare i Dpcm rispetto al mondo delle palestre che funge anche da ammortizzatore sociale: quanti ragazzi e anziani possono avere vantaggi di natura psico-fisica da un’attività svolta anche all’aperto”.

“La nostra responsabilità è dunque quella di porre un accento più marcato, nei futuri Dpcm, a questo mondo fortemente in difficoltà soprattutto perché in tanti mesi fa si sono adoperati per mettere a norma le loro attività e ora si trovano chiusi. Credo - conclude Adamo Scurti - che questo non sia giusto e non ce lo possiamo permettere in quanto rischieremo, in un prossimo futuro, l’annullamento e la chiusura di tante palestre”.