Schiamazzi nella zona di Viale Baiocchi, la protesta di Pignoli

“Non è un caso oggi qui la nostra presenza oggi per questa conferenza stampa, dopo aver raccolto le testimonianze e soprattutto il grido di allarme di molti residenti allarmati, e direi anzi in alcuni casi esasperati da schiamazzi dalle 16 del pomeriggio in poi, con assembramenti tra l'altro vietati in piena pandemia, ma anche atti vandalici. Ci dovevano essere anche dei residenti che però hanno preferito non venire per paura e quindi siamo noi oggi con il consigliere Fiorilli a rappresentare le loro istanze e a chiedere a Prefetto e Questore che questa zona sia attenzionata maggiormente dalle forze dell'ordine così come accade per Rancitelli, San Donato e altri quartieri periferici. Noi dobbiamo essere vigili affinché tutte le zone della città possano avere le stesse attenzioni per la serenità dei residenti. Abbiamo constatato anche la presenza di rifiuti nella zona e per questo ho già allertato l’ingegner Del Bianco di Ambiente Spa affinché si provveda alla sistemazione e pulizia anche del giardino e delle siepi.”