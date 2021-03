Montesilvano, il Sindaco presenta l'Assessore Santavenere

Questa mattina il sindaco Ottavio De Martinis ha presentato il nuovo assessore comunale Sandra Santavenere, che colma il vuoto lasciato nelle quote rose all'interno della giunta da Damiana Rossi, dimissionaria a dicembre 2020. Sandra Santavenere, 50 anni, è nata a Pescara, ma i nonni e i bisnonni sono nati e vissuti nella contrada Santavenere di Montesilvano Colle. Laureata in Giurisprudenza, da sempre è nel mondo dell'associazionismo, da alcuni anni si occupa di politiche internazionali e umanitarie in particolare con alcuni paesi africani. E' sposata con un dentista di Montesilvano, Mario Buonvivere e ha due figlie adolescenti. Dal 2014 ha ricoperto, per due anni e mezzo, il ruolo di assessore nel Comune di Pescara. Al nuovo assessore Santavenere sono state assegnate le deleghe di Sociale, Associazionismo, Pari opportunità, Politiche di cooperazione internazionale e integrazione, Cultura, identità e territorio.

"In questi due giorni mi hanno fatto molto piacere gli attestati di stima per la scelta di Sandra Santavenere come assessore di Montesilvano – ha detto il primo cittadino - . A seguito di alcuni solleciti da parte del prefetto e della consigliera provinciale di parità ho ritenuto non poter aspettare più e ho lavorato per riportare in giunta una componente femminile. Avevo bisogno di una donna di esperienza, una persona concreta e professionale e sulla scelta dell'assessore Santavenere non ho avuto dubbi. Sono certo che potrà mettere a disposizione della città tutte le sue qualità, specialmente in questo periodo che stiamo vivendo. Si occuperà di Politiche sociali e Famiglia, Associazionismo, Pari opportunità, Politiche di cooperazione internazionale e integrazione, Cultura, identità e territorio. In questo momento di emergenza sanitaria, non potendo occuparmi da vicino di alcune deleghe, ho ritenuto opportuno assegnare all'assessore Barbara Di Giovanni Lavori pubblici, Polizia locale e Viabilità e Ambiente. Sono certo che è la persona giusta e che farà un ottimo lavoro, portando avanti i progetti che stiamo realizzando."