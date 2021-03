Tre prestigiosi riconoscimenti confermano l'eccellenza dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo Pescara 5

Internazionalizzazione, innovazione didattica e sviluppo della dimensione europea sono alla base dei progetti Erasmus+, eTwinning, Generazioni connesse che hanno consentito all'Istituto l'accreditamento dal Miur. La qualità dei progetti proposti e la dedizione degli insegnanti hanno consentito all'Icp Pescara 5, unico istituto comprensivo della provincia di Pescara, di ricevere queste note di merito particolarmente ambite.



"La proiezione internazionale è un tratto distintivo del dialogo educativo della nostra scuola e permea ogni nostra progettualità - commenta la Dirigente scolastica, Daniela Massarotto -. Gli insegnanti dell'istituto vivono esperienze formative in una dimensione condivisa con partner italiani ed europei per un costante confronto che renda l'insegnamento dinamico e aggiornato. Questo nostro impegno, che da sempre ci caratterizza, ha trovato ora importanti riconoscimenti".

Erasmus+ programma 2021-2027

L'Istituto comprensivo Pescara 5, selezionato su circa 500 scuole italiane candidate, è stato ufficialmente accreditato da Indire-Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa per i progetti Erasmus+, programma 2021-2027. Il Piano ha soddisfatto gli elevati standard di qualità europei e ha ottenuto il finanziamento per il prossimo settennato, fino al 2027, di esperienze formative e professionali di alto livello per il personale scolastico. Ciò consentirà di sviluppare le competenze professionali per innovare e incrementare la qualità dell'insegnamento-apprendimento, innescando un processo di modernizzazione e internazionalizzazione dell'Istituto. Il confronto con altri contesti europei dove i modelli innovativi, sia a livello gestionale che didattico, siano consolidati, consentiranno all'Istituto di implementare ed integrare le diverse esperienze di formazione laboratoriale e di innovazione metodologica e procedurale nazionali con modelli europei già sperimentati e di maggior impatto.



e-Twinning

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in gemellaggi elettronici tra scuole. L'Istituto comprensivo Pescara 5 ha ricevuto il riconoscimento ufficiale del Certificato Scuola eTwinning 2021-2022 per l'innovazione mostrata in ambienti di apprendimento attraverso la pratica digitale, eSafety, i nuovi approcci creativi e innovativi alla pedagogia e la promozione dello sviluppo continuo delle competenze di docenti e studenti. Gli insegnanti attraverso formazione, condivisione e scambi di buone pratiche sulla piattaforma, coinvolgono gli studenti in progetti collaborativi a distanza, con partner europei, in modo diretto, aumentando così la motivazione all'apprendimento dei propri alunni e facilitando il potenziamento della lingua inglese e delle competenze digitali. Si sono ottenuti importanti risultati anche durante il periodo di didattica a distanza permettendo, attraverso il progetto DaD e TIC - Didattica a Distanza: condivisione, collaborazione e buone pratiche il riconoscimento del prestigioso Quality Label nazionale. In questi giorni, in occasione del Dantedì del 25 marzo, l'Istituto promuove sulla piattaforma l'evento dal titolo "E quindi uscimmo a riveder le stelle".



Generazioni Connesse

Il Progetto Generazioni Connesse è co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma "Connecting Europe Facility" (CEF), programma attraverso il quale la Commissione promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole. L'Istituto Comprensivo Pescara 5 ha ottenuto la qualifica di "Scuola Virtuosa" dalla Banca Nazionale delle ePolicy (l'albo ufficiale di tutte le Istituzioni Scolastiche) per aver portato a termine il percorso ePolicy di Generazioni Connesse sui temi relativi all'uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali. Internet e le tecnologie digitali fanno parte ormai della vita quotidiana, non solo scolastica, degli studenti e delle studentesse: uno scenario che richiede di dotarsi di strumenti per promuovere un uso positivo, ma anche per prevenire, riconoscere, rispondere e gestire eventuali situazioni problematiche.