Trofeo Bike Academy – Trofeo Abmol: il 28 marzo doppio appuntamento con allievi e juniores ad Ancarano

Nella data di domenica 28 marzo, si raddoppia l'impegno a favore del ciclismo giovanile ad Ancarano, che diventa il centro di attenzione a livello regionale ed extra-regionale con allievi e juniores di scena rispettivamente al Trofeo Bike Academy e al Trofeo Abmol.

In cabina di regia lo staff di Abmol Eventi che, sotto la regia del presidente Ezio Ferrozzi, coaudivato da Gabriele Di Francesco e con il supporto della Giotti Victoria-Savini Due del team manager Stefano Giuliani e del main sponsor Ema Impianti, è l'espressione attiva a favore del territorio e del movimento ciclistico giovanile abruzzese che hanno a che fare con le difficoltà imposte dall'attuale situazione pandemica.

Per tutti i partecipanti alla gara organizzata sotto l'egida del comitato regionale FCI Abruzzo, percorso comune di 5,2 chilometri con 9 giri per la categoria allievi (partenza alle 9:30 di fronte al Bar Fenice per il Trofeo Bike Academy) e 16 per la categoria juniores (il via alle 14:30 per chi partecipa al Trofeo Abmol).