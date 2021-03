Poste Italiane, in tre uffici di Pescara la cartolina dedicata alla Pasqua

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dopo San Valentino, Carnevale e Dantedì, Poste Italiane dedica una colorata cartolina filatelica anche a un'altra festività del 2021, quella della Pasqua. Una nuova possibilità per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale.

Con questa nuova iniziativa filatelica Poste Italiane vuole, ancora una volta, sostenere il valore della scrittura, soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale dovuto all'emergenza sanitaria, e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.

A Pescara la cartolina sarà disponibile fino al 6 aprile presso gli sportelli filatelici degli uffici postali di Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 4 (via Cavour) e Pescara 9 (viale De Amicis), dove sarà possibile chiedere anche l'annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile. In provincia, i due prodotti filatelici saranno disponibili a Penne.