Pescara Basket, al Pala Aterno Gas&Power arriverà la Vigor Basket Matelica

La Vigor Matelica è una delle squadre che vanta più partecipazioni al campionato di Serie C Gold, recitando sempre un ruolo da protagonista per le posizioni di vertice: infatti, al momento dello stop, lo scorso anno occupava la prima posizione in coabitazione con il Bramante Pesaro, ma con una gara in più, a quota 26 punti, frutto di 13 vittorie e 5 sconfitte.

Nelle prime due giornate del torneo appena iniziato la squadra di coach Cecchini ha ottenuto una vittoria, all'esordio tra le mura amiche con il Pescara 1976 con il punteggio di 77-72, ed una sconfitta, piuttosto netta, in casa del Bramante Pesaro (74-45) in uno degli anticipi dello scorso sabato, alla media di 61,0 punti realizzati e 73.0 subiti.

I punti di forza maggiori della compagine marchigiana sono sicuramente gli esterni Lorenzo Monacelli, miglior realizzatore con 13,5 punti di media, Alessio Di Simone e Samuele Vissani (entrambi a 9,5 punti a partita), mentre sotto canestro agiscono l'ala Matteo Caroli ed il lungo lituano classe 1992 Edvinas Alunderis (6,0). Coach Cecchini, però, può contare su un organico abbastanza profondo, composto anche dall'esterno norvegese William Lybaek, arrivato qualche giorno prima del debutto in campionato, dalla guardia Matteo Di Grisostomo e dai lunghi Nikola Markus e Alessandro Ciampaglia, con i giovani Poeta, Strappaveccia, Fianchini e Cocciale a completare il roster.

"Ci aspetta una partita difficile contro una squadra di grande talento – afferma coach Stefano Vanoncini in sede di presentazione.- In casa della corazzata Bramante Pesaro è incappata in una cattiva serata e quindi ci dobbiamo aspettare una Matelica molto arrabbiata che verrà a Pescara per fare una partita vera per cercare di riprendersi quella che non è riuscita ad ottenere sabato scorso." "Noi – conclude il tecnico biancazzurro – ci dobbiamo preparare a fare i soliti passi in avanti e continuare a migliorare, perché il miglioramento deve essere il marchio di fabbrica della nostra stagione."

Palla a due, al Pala Aterno Gas & Power, domenica 28 Marzo alle ore 18.00, agli ordini dei signori Valletta di Montesilvano (PE) e Pratola di Francavilla al Mare (CH).