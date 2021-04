Piano di riorganizzazione dell'Azienda Speciale, previste 77 nuove assunzioni

L'Azienda speciale si avvia verso una riorganizzazione del personale come previsto dal piano triennale. A tal proposito l'asssessore alle Politiche sociali Sandra Santavenere ha incontrato il direttore dell'Azienda speciale per i servizi sociali Eros Donatelli e i responsabili delle aree della struttura Francesco Brescia per i Servizi esterni di assistenti alla persona e alla famiglia, Paola Ruggieri per Sprar, asili nido, sportello antiviolenza e ludoteca, Marzia Sanvitale per amministrazione generale, sviluppo tecnologico e trasparenza amministrativa e Livia Bentivoglio per la progettazione speciale e fondo povertà.

"La nostra Azienda Speciale rappresenta un fiore all'occhiello per l'intera regione – afferma il sindaco Ottavio De Martinis - . Nell'ottica di una città metropolitana è l'interlocutore più idoneo per l'erogazione dei servizi unificati. Non a caso, quando ero assessore alle politiche sociali, avevo presentato un progetto in questa direzione. Con la delibera di riorganizzazione del fabbisogno del personale abbiamo posto le basi per migliorare ancora di più l'eccellente lavoro svolto dall'Azienda speciale."