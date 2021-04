“ Street-Art Lungo Strada Parco : abbelliamo la città “

Il Club Forza Silvio “ Rinascita Per Montesilvano “, guidato da Rosa Roberto, si fa promotore di un’interessante iniziativa volta a migliorare ulteriormente l’immagine della città di Montesilvano.

“ Con rammarico, assistiamo nello stato di degrado in cui attualmente vive la strada parco, futura asse stradale destinata nei prossimi anni ad ospitare la percorrenza del filobus elettrico che collegherà la città di Montesilvano alla vicina città di Pescara, soprattutto per quanto concerne le pensiline che saranno fruite dai futuri utenti del filobus."

Per le ragioni sopra esposte, chiediamo al Primo Cittadino De Martinisi, in considerazione dell’importanza strategica della medesima opera, di intraprendere tutte le opere necessarie affinché tale asse stradale, possa essere volano dell’immagine della nostra città, coinvolgendo la TUA Trasporti Urbani presieduta dal Presidente Gianfranco Giuliante, affinché le pensiline delle future fermate della filovia, siano messe in totale sicurezza, andando a sostituire eventuali vetrate delle stesse rotte e scritte sopra da parte di vandali, che deturpano l’immagine della propria città, dando di tornaconto un’immagine che non si addice alla città di Montesilvano, anche con l’installazione di pannelli in plexigas.

“Lungo l’intera strada parco, con rammarico assistiamo alla presenza di diverse vetrate delle fermate delle future fermate della filovia gravemente danneggiate, mediante la rottura delle stesse da atti vandalici e da writers , che nulla hanno a che fare con lo street-art posto in essere da parte dell’amministrazione comunale del Sindaco De Martinis."

Contestualmente, in considerazione della delibera della Giunta De Martinis in materia Street-Art, chiediamo allo stesso primo cittadino e all’assessore Pompei, di prevedere l’ungo la medesima strada parco, la possibilità di permettere ad artisti dello street-art di realizzare sulle vetrate delle stesse fermate, opere artistiche che mirino a rendere un’altra immagine della stessa, prevendendo quale tema delle opere l’ecologia e filobus di prossima realizzazione, in modo tale da rendere la medesima strada parco un museo all’aperto da donare alla città di Montesivlano, contestualmente, chiediamo anche l’installazione di telecamere volte a salvaguardare l’incolumità pubblica l’ungo l’intero asse della strada parco.

Il Nostro Club, auspica che tali proposte, possano essere prese in seria considerazione da parte dell’Amministrazione del Sindaco De Martinis, e si possa giungere in tempi rapidi a porre fine a tali situazioni dispiacevoli per la cittadinanza tutta.